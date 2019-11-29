США надали Україні обіцяну військову допомогу: озвучена сума

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Про це сказано у відповіді Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України, пише "Громадське" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У період із вересня по листопад 2019 від США було отримано обладнання зв'язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різні запасні частини для технічних засобів, які вже були отримані, на загальну суму близько 43 млн доларів США відповідно до попередніх домовленостей", – сказано в листі.

США надала Україні військову допомогу на 43 млн доларів Громадське

Також у Генштабі повідомили, що отримане від США майно було розподілене між підрозділами ЗСУ відповідно до планів розподілу "з метою забезпечення ефективного обміну інформацією та досягнення сумісності з підрозділами ЗС США і країн-партнерів". Про отримання грошових коштів мови не йшло.

У Міноборони розповіли, що військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом.

США надали Україні обіцяну військову допомогу delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після резонансної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

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