США можуть покарати ЄС: у Трампа поставили ультиматум

Управління представника Сполучених Штатів на торгових переговорах розробило список продукції Європейського Союзу, на яку можуть бути введені американські мита.

Відповідні мита можуть бути введені в якості відповіді на субсидування ЄС своєї авіапромисловості, йдеться у заяві на сайті відомства.

"Наша кінцева мета – досягнення угоди з ЄС про припинення всіх не узгоджених з СОТ субсидій на будівництво великих цивільних літаків. Коли ЄС припинить ці субсидії, додаткові мита США, що вводяться у якості відповіді, можуть бути скасовані", – повідомив торговий представник США Роберт Лайтхайзер.

Введення додаткових мит направлено на те, щоб відшкодувати щорічний збиток в 11 млрд доларів, який несуть США від субсидування Євросоюзом компанії Airbus.

Вашингтон зазначає, що несприятливий вплив цих субсидій підтверджується висновками Всесвітньої торгової організації.

Мита будуть вводитися на товари Франції, Іспанії, Великобританії і Німеччини. Під них потрапляють великі повітряні судна і комплектуючі до них, ряд продуктів харчування.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже діючих заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram