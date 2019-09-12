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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Спростимо життя": у Зеленського зважилися відновити виплати жителям "ЛНР" та "ДНР"

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Партія "Слуга народу" вирішила відновити виплати пенсій жителям так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це нардеп від партії Ірина Верещук заявила у коментарі Цензор.НЕТ. Вона підкреслила, що у Зеленського зроблять все можливе для спрощення цих виплат.

"Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати", – сказала Верещук.

У Зеленського зважилися відновити виплати жителям "ЛНР" та "ДНР"

У Зеленського зважилися відновити виплати жителям "ЛНР" та "ДНР"

InfoResist

Чиновниця додала, що партія також розробляє спрощену процедуру перетину лінії розмежування на Донбасі.

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"Ми повинні робити в парламенті все, щоб полегшити їм (жителям Донбасу, – прим. ред.) життя. Ми сьогодні розробляємо карту тих перших маленьких кроків, які б допомогли людям, які живуть в прифронтовій зоні, хоча б відчувати себе людьми. Я говорю зараз про спрощений перетин сірої зони, про логістичні центри на КПВВ, про спрощення процедури отримання першого паспорта дітьми, які проживають (на окупованих територіях, –прим.ред.), отриманні пенсій, щоб люди не їздили і не стояли у чергах по 5-6 годин. Це ті речі, які ми можемо робити найближчим часом", – заявила Ірина Верещук і додала:

"Зараз ми розглядаємо цілу таку карту, щоб допомогти людям, щоб вони відчували, що за ними дивиться і піклується держава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новинський пропонував відновити пенсії і соцвиплати на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Пенсія в Україні
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР Партія Слуга народу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского на Зону! Украина Вставай Майдан вставай!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пусть они сначала начнут без проблем выплачивать пенсии на подконтрольной територии, тому как там бабло в Киев мешками тягают - местные за подтверждение адреса проживания для справки переселенца берут 1000 одну тысячу грн каждые полгода, предупреждают о поверке УТСЗН заранее и я никогда не поверю, что эту тысячу они оставляют себе. Да кто же разрешит Зе такую схему закрыть.
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Surov Valerii
Surov Valerii
Какая она фиеричная... эта Верещук и как она далека от реалий.
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