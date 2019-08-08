Справа проти екс-директора "Нафтогазу": суд поставив крапку

Справу проти колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, якого звинувачували в тиску на екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, закрито.

Таке рішення щодо кримінального провадження ухвалив Солом'янський районний суд Києва, повідомив theБабелю адвокат Пасішника Іван Владіна.

За його словами, справу закрили за закінченням терміну давності (3 роки). Зараз сторони мають 7 днів для подачі апеляції.

Втім, за словами Владінова, поки ні прокурори, ні сам Абромавічус не заявляли про наміри оскаржити рішення суду.

Андрій Пасішник РБК-Україна

Нагадаємо:

Справу проти Пасішника відкрили в лютому 2016 року.

Детективи НАБУ встановили, що він у період із 25 січня до 1 лютого 2016-го здійснював незаконний вплив на тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі Абромавічуса. Його метою нібито було отримання посади заступника міністра. Пасішник заявляв, що звинувачення НАБУ безпідставні.

Сам Абромавічус подав у відставку 3 лютого 2016 року.

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі неодноразово заявляли про затягування справи Пасішника.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно нинішній глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив про майбутні масові звільнення на підприємствах концерну.

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