Справа про хабарі Кучмі: стало відомо, хто закрив розслідування

Справу про хабарі президенту Леоніду Кучмі і його зятю бізнесмену Віктору Пінчуку від олігарха Ігоря Коломойського закрив заступник глави САП Володимир Кривенко.

Про це повідомили "Наші гроші" з посиланням на відповідь Національного антикорупційного бюро. Зазначається, що 2 серпня 2018 року Кривенко закрив вказане кримінальне провадження через відсутність складу кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

4 березня 2015 року на засіданні Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісяця надавав 5 млн доларів (усього 110 млн доларів) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право керувати компанією "Укрнафта".

"Все надане в англійський суд, можемо надати все і сюди. Ці рахунки ідентифіковані як рахунки Пінчука і Кучми", — заявив Коломойський.

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася в Генпрокуратуру з вимогою відкрити кримінальне провадження за цим фактом. 18 березня 2015 року розслідування було розпочате.

Кучма і Пінчук dilovyi.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня стало відомо, що прокурори САП закрили кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання Кучмою і Пінчуком $110 млн хабара від Коломойського за право контролю над компанією "Укрнафта".

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