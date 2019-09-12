Справа Омельяненка: суд виніс символічний вирок підставній особі

Подільський райсуд Києва у рамках кримінального провадження щодо спроб незаконного заволодіння коштами "Укргазбанку" на 144 млн гривень виніс символічний вирок підставній особі.

Зокрема людину визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), повідомляє Finbalance.

У результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень, з огляду на те, що обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі.

Згідно із судовими матеріалами, зазначена фізособа погодилася на пропозицію невстановлених слідством осіб щодо придбання ТОВ “Укрконцепт”, надавши для цього свій паспорт та ідентифікаційний код для складання реєстраційних документів.

За грошову винагороду у розмірі 500 доларів зазначена фізособа мала формально рахуватися засновником і директором ТОВ “Укрконцепт”.

Слідчі пов'язували ТОВ “Укрконцепт” із Олексієм Омельяненком – ексзаступником голови правління "Укргазбанку" та одним із ключових бенефіціарів цього банку до його націоналізації під час кризи 2008-2009 років

Омельяненку було висунуто обвинувачення щодо заподіяння шкоди "Укргазбанку" через сумнівні кредитні операції з ТОВ “Укрконцепт”, а також щодо заподіяння шкоди через сумнівні орендні операції з ТОВ “Контракт 2007”.

У липні-серпні Київський апеляційний суд скерував відповідні обвинувальні акти на розгляд у Святошинському райсуді Києва.

Слідчі пов'язували ТОВ “Укрконцепт” із Олексієм Омельяненком LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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