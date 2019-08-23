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Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна — Москаль

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У справі "Роттердам+" відсутній склад злочину, а звинувачення НАБУ у тому, що вугілля не завозилося в Україну з Роттердама, свідчать про некомпетентність слідчих. Про це заявив ексголова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль у коментарі журналісту.

"Немає складу злочину. Проти кого направлений цей "Роттердам+"? Я так зрозумів, що НАБУ його не читало. Вони говорять, що у нас є офіційні докази, що з Роттердама ніяке вугілля в Україну не завозилося і в роттердамський порт теж не завозили. Люди не розуміють, що це індекс ціни. Ніякого вугілля. Це могло бути Констанца+, Маріуполь+, можна взяти інші порти. І вартість цього вугілля становила за "Роттердам+" 1700 гривень", — сказав Москаль.

На його думку, справа "Роттердам+" має всі ознаки політичного замовлення, а скасування формульного підходу до ціноутворення було вигідне власникам енергоємних підприємств, зокрема, Ігорю Коломойському.

"Хто отримав і хто затіяв оцю всю політичну кашу? Ті, хто мав енергоємні підприємства, насамперед феросплавні й інші, де доля електрики, складова були дуже великі. І маржа прибутку ставала все меншою… Це політично замовлена справа", — вважає Москаль.

Він також наголосив, що економічну обґрунтованість запровадження "Роттердам+" було підтверджено європейськими та вітчизняними науковими установами, зокрема Європейською асоціацією вугілля та лігніту (EURACOAL) і Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

"Немає там ніякого складу злочину. Це встановив Інститут економіки Національної академії наук. Це судова експертиза Міністерства юстиції", — додав Москаль.

Нагадаємо: раніше енергоексперти заявили, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" ґрунтується на нерозумінні економічних законів і не має судової перспективи. А також підкреслили, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправданим в умовах дефіциту в Україні вугілля.

На думку експерта Кирила Сазонова, новому уряду доведеться повернутися до формули "Роттердам+", оскільки закуповувати за нею вугілля дешевше.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у так званій справі "Роттердам+".

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Роттердам+
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