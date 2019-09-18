Справа на $1,3 млрд: Ощадбанк зробив важливий крок для покарання Росії за Крим

Український державний Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії за завдані внаслідок анексії Криму збитки.

"Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 17 липня 2019 року. Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації", – повідомляє прес-служба фінансової установи.

Вказані виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України.

Також вони передбачають відшкодування збитків, завданих банку в розмірі близько 1,3 млрд доларів плюс відсотки, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.

"Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків", – резюмували представники банку.

Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії за завдані внаслідок анексії Криму збитки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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