Справа на $1,3 млрд: Ощадбанк зробив важливий крок для покарання Росії за Крим

Український державний Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії за завдані внаслідок анексії Криму збитки.
"Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 17 липня 2019 року. Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації", – повідомляє прес-служба фінансової установи.
Вказані виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України.
Також вони передбачають відшкодування збитків, завданих банку в розмірі близько 1,3 млрд доларів плюс відсотки, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.
"Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків", – резюмували представники банку.
Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії за завдані внаслідок анексії Криму збитки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".
У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.
Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.
2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.
26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.
Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.
При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.
Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.
Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.
У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. У Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.
Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.
15 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку у справі проти Росії.
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