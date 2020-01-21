Справа на 100 млн: Україна виграла новий суд проти Коломойського

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення стягнути нерухомість компанії ПАТ "Дніпрометалсервіс" вартістю понад 100 мільйонів гривень на користь Національного банку України.

Відповідна фірма пов’язана із ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема "Дніпрометалсервіс" у вересні 2014 року надав регулятору в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тисяч квадратних метрів і вартістю більш ніж 100 мільйонів гривень як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався ПриватБанку до націоналізації.

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Однак фірма Коломойського не виконала взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку. У зв’язку з цим Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна.

У січні 2020 року позовна заява Національного банку була задоволена в повному обсязі.

Загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ щодо стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на загальну суму 1,4 мільярда гривень.

"Дніпрометалсервіс" пов’язаний із ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну й ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи у держвласність Дубілет був її міноритарним акціонером – він володів 2,7249% акцій.

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