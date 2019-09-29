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30 вересня • оновлено в 06:04
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Сплив скандальний факт про роботу Волкера в Україні

13.9т Читати матеріал російською

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер на своїй посаді міг лобіювати інтереси Raytheon Company.

Ця фірма займається виробництвом протитанкових ракетних комплексів Javelin, пише видання Politico.

Так, американський дипломат значився в лобістській компанії BGR Group і науково-дослідному інституті McCain Institute (США), які мали фінансові зв'язки з Raytheon Company та надавали їй лобістські послуги.

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Волкер, за даними журналістів, особисто виступав за надання Україні летальної зброї по типу Javelin практично відразу після того, як був призначений спецпредставником.

Через можливі зв'язки Волкера з Raytheon Company можуть виникнути нові питання до спецпредставника Держдепу в Україні, зробило висновок видання.

Нагадаємо, 27 вересня, після оприлюднення стенограми розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Курт Волкер подав заяву про відставку.

Курт Волкер

Курт Волкер

hvylya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Курт Волкер
Місце
США
Теги
політика Javelin
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так трогательно недоумевают. Как? У Волкера были корыстные интересы? Ага. Зато семейка Байденов на Украине исключительно по доброте душевной Ныне Украина, это жертвенная свинюшка. А хищники делят, кому шкура, кому сало, кому мясо, а кому и ножки сгодятся.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Украино-амерыканская коррупция. Вот вам и вся революция гадости. Нажрались печенек?
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Мир Миру
Мир Миру
Офіційна влада РФ стверджує, що Крим повернувся до рідної гавані. "Дивно", чому від Сполучених Штатів не чутно наглості, що Україна стала новим штатом США?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мир Миру, тому що заокеанськi володiння iмперiй прийнято називати не "штатами", а колонiями.
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