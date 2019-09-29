Сплив скандальний факт про роботу Волкера в Україні

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер на своїй посаді міг лобіювати інтереси Raytheon Company.

Ця фірма займається виробництвом протитанкових ракетних комплексів Javelin, пише видання Politico.

Так, американський дипломат значився в лобістській компанії BGR Group і науково-дослідному інституті McCain Institute (США), які мали фінансові зв'язки з Raytheon Company та надавали їй лобістські послуги.

Волкер, за даними журналістів, особисто виступав за надання Україні летальної зброї по типу Javelin практично відразу після того, як був призначений спецпредставником.

Через можливі зв'язки Волкера з Raytheon Company можуть виникнути нові питання до спецпредставника Держдепу в Україні, зробило висновок видання.

Нагадаємо, 27 вересня, після оприлюднення стенограми розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Курт Волкер подав заяву про відставку.

Курт Волкер hvylya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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