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28 квітня • оновлено в 19:01
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Співпрацю "Укрзалізниці" і Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабміні назвали причини

1.4т
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У Кабінеті міністрів України тимчасово призупинили проєкт співпраці між "Укрзалізницею" і найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендера – 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати – у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", – наголосив міністр.

За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом із трьох або більше операторів – інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".

Співпрацю "Укрзалізниці" і Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабміні назвали причини

На питання, чи перебуває трансформація УЗ теж на паузі, Криклій відповів: "Ні, але зараз у пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і, звичайно, – боротьба з корупцією".

За словами глави Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".

"Ми отримаємо негативну оцінку – нам це не цікаво. IPO – так. Чи в цьому році – не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, минулий Кабмін ухвалив рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

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Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Очередное разрушительное мероприятие. Отдать тягу в частные руки - это всеравно, что отдали почтовые отправления частникам. В результате Новая почта забрала все прибыльные направления, а Укрпочте остались сёла, поселки, доставка печати и пенсий и с нее требуют сверхприбыльность. Так и частная тяга и вся эта реструктуризация. Прибыльные направления заберут, вход в вокзалы станут платными или их вообще закрою, пассажирские перевозки станут втридорога, а пригородное сообщение вообще закроют. Радуется реформам и евроинтеграции.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, При этих изменениях существующие тарифы на Интерсити покажутся копеечными по сравнению с будущими тарифами для пригородного сообщения, а межрегиональные станут дороже авиабилетов.
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