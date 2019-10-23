Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Спирт, тютюн і годинники": в "ДНР затвердили список стратегічно важливих ресурсів

2.8т Читати матеріал російською

"Уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

Відповідний "документ" доповнює "статтю 260 кримінального кодексу ДНР", яка визначає відповідальність за контрабанду. Про це свідчить "постанова від 18 жовтня 2019 р № 31-4".

Таким чином, до стратегічно важливих ресурсів в "ДНР" віднесені спиртові настоянки і етиловий спирт, тютюн та промислові замінники тютюну, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні і кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

Новини
"Крутіше гіперлупа": мережа висміяла "прорив" із залізницею у "ДНР"

Також "уряд" так званої республіки внес до відповідного переліку бурштин, вугілля, нафту, газ природний, хутро, лісоматеріали, м'ясо великої рогатої худоби, домашньої птиці, свинину, рибу і т. д.

"Уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів"

"Уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд з окупованого Донецька в Оленівку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Васьков Александр
Васьков Александр
МЛЯЯЯ!!! САЛА В СПИСКЕ НЕТ!!! Кастрюлям пора бы понять что спирт в первую очередь не для того чтоб бухать ... у него есть разные сферы применения ... а не только як на майдане в глотку заливать! Интересно, фото пацана в статье ставят типа он алкаш? А если окажется что он просто от природы такой? ... по крайней мере не прячется под балаклавой как "украинськи патрыоты"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки