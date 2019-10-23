"Спирт, тютюн і годинники": в "ДНР затвердили список стратегічно важливих ресурсів

"Уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

Відповідний "документ" доповнює "статтю 260 кримінального кодексу ДНР", яка визначає відповідальність за контрабанду. Про це свідчить "постанова від 18 жовтня 2019 р № 31-4".

Таким чином, до стратегічно важливих ресурсів в "ДНР" віднесені спиртові настоянки і етиловий спирт, тютюн та промислові замінники тютюну, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні і кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

Також "уряд" так званої республіки внес до відповідного переліку бурштин, вугілля, нафту, газ природний, хутро, лісоматеріали, м'ясо великої рогатої худоби, домашньої птиці, свинину, рибу і т. д.

"Уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд з окупованого Донецька в Оленівку.

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