Спіймали на брехні: світові ЗМІ розгнівані розмовою Зеленського і Трампа

У Німеччині великі видання розкритикували слова президента США Дональда Трампа, сказані під час його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Як сказано в публікації на сайті видання Süddeutsche Zeitung, передає УНІАН, американський лідер багато критикував Німеччину, канцлера Ангелу Меркель і висловлювався погано про європейські країни, але його слова не відповідають дійсності.

Видання проаналізувало стенограму розмови, опубліковану Білим домом. Зокрема, Трамп стверджував, що канцлер Німеччини лише говорить, але не допомагає Україні.

"Коли я говорив з Ангелою Меркель, вона згадувала Україну. Але вона нічого не робить", – сказав американський президент Зеленському. При цьому український лідер погодився з ним.

Але німецьке видання підкреслює, що це неправда. Факт в тому, що Німеччина з початку кризи передала Україні допомогу на 1,4 млрд євро. Згідно з інформацією Федерального уряду, 554 млн євро були витрачені тільки на розвиток співпраці між країнами з 2014 року. До цієї суми потрібно додати ще 110 млн євро гуманітарної допомоги і 500 млн фінансових кредитів, а також 25 млн євро, виділених на стабілізаційні заходи, такі як моніторинг конфлікту і просування верховенства закону. Також Україна отримала 200 мільйонів євро через ЄС.

ЗМІ викрили Трампа у брехні під час розмови із Зеленським

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Німеччина – третій найбільший донор України після ЄС і США. На додачу до всього цього видання нагадує, що канцлер Німеччини разом з президентом Франції Еммануелем Макроном вели зустрічі з президентами Росії і України заради пошуків мирного завершення війни на Донбасі.

При цьому, наголошується, що США не беруть участі в заходах на такому рівні. Також німецька газета нагадує, що саме лідери Франції та Німеччини зіграли роль посередників під час укладення Мінських угод у 2015 році без участі Вашингтона.

Газета також розкритикувала слова Трампа про те, що США "роблять значно більше для України, ніж європейці". А Зеленський, зокрема, додав, що Меркель і Макрон не виконують санкцій.

Видання вважає, що ці політичні заяви дуже розпливчасті. Факт в тому, що США і країни Європи підтримують Україну фінансово. Американці і європейці обклали Росію санкціями після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. І ці санкції виконуються. "Компанії, які не виконують їх, чекають жорсткі покарання в Німеччині", – пише видання. А в цей час, американська економічна присутність в Росії досить високо, незважаючи на посилення санкцій США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб до Києва більше грошей вкладала Європа, зокрема, Німеччина.

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Після появи розшифровки розмови стало відомо, що Трамп розкритикував Німеччину за те, що вона недостатньо допомагає Україні, а Зеленський з ним погодився.

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