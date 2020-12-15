Сотні тисяч українців захотіли отримати 8000 грн: як домогтися допомоги від держави

В Україні сотні тисяч громадян подали заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам (8000 гривень) у застосунку та на порталі "Дія".

Однак були прийняті заяви лише 33 тисяч українців. Усі виплати їм проведуть до 31 грудня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Надіслати форму можна в декілька кліків. Для отримання послуги на порталі необхідний кваліфікований електронний підпис, а для отримання через застосунок – авторизація в ньому.

"Подати заяву на отримання допомоги можна до 31 грудня. Тому всі українці, які мають право на отримання такої допомоги, точно зможуть скористатися цим сервісом", – заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

У відомстві зазначили, що з моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Це вплинуло на стабільність "Дії", тому команда Мінцифри працює над оптимізацією роботи з великим навантаженням.

"Якщо ви вже подали одну заяву, не намагайтесь надсилати одразу ще одну. Про всі статуси вашої заяви ви можете дізнатися у вашому кабінеті громадянина на порталі "Дія" або через push-сповіщення у застосунку. Інформація про зарахування коштів надійде від вашого банку", – повідомив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік.

Щоб отримати кошти, необхідно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку. Далі інформація надійде на обробку до Пенсійного фонду України.

Однак допомогу отримають тільки ті ФОПи, у яких основний КВЕД підпадає під надання одноразової матеріальної допомоги. Повний список КВЕД доступний за цим посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набули чинності закони про введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату в розмірі 8000 гривень.

Закон запроваджує одноразову компенсацію бізнесу для відшкодування сплати єдиного внеску. Розмір компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсацію отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.