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9 лютого • оновлено в 19:01
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Продаж землі в Україні: в "Слузі народу" назвали очікувані ціни за гектар

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Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук спрогнозував, що через 3-4 роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара становитиме щонайменше 5-6 тисяч євро.

"А в 2026-2027 році, думаю, ми вийдемо орієнтовно на 10 тисяч євро", – заявив член комітету з питань аграрної та земельної політики в ефірі ObozTV.

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Нардеп також уточнив, що один громадянин України зможе купити не більше 10 тисяч гектарів землі.

Він нагадав, що в першому читанні законопроект вводив обмеження на рівні 0,5% території країни (8% області і 35% ОТГ), тобто близько 200 тисяч гектарів в одні руки.

"Ми вирішили від цього відійти, як і хотіли більшість аграріїв. Переписано на 10 тисяч гектарів. Обмеження стосується як фізичних осіб, так і юридичних. Причому, якщо фізособа купила, наприклад, тисячу гектарів землі, і вона також є засновником юридичної особи, то ця юрособа вже не зможе купити 10 тисяч гектарів. А тільки 9 тисяч. Тобто обмеження буде в цілому", – роз'яснив Соломчук.

Відкриття ринку землі в Україні заплановано на осінь 2020 року

Відкриття ринку землі в Україні заплановано на осінь 2020 року

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За його словами, щоб запустити ринок землі, необхідно провести повну інвентаризацію всіх земельних активів України.

"Має бути єдиний банк обліку всіх земель. Всі землі повинні бути відскановані, внесені в єдину електронну карту. Кожен громадянин має бачити на цій карті кожен сантиметр: за ким ця земля, що це за земля. Повністю всю інформацію", – наголосив політик.

За прогнозами Соломчука, вартість землі в Україні становитиме близько 10 тисяч євро за гектар

За прогнозами Соломчука, вартість землі в Україні становитиме близько 10 тисяч євро за гектар

commons.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Ринок землі в Україні земельна реформа Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Дмитро Соломчук
Місце
Україна
Теги
аграрії сільське господарство Партія Слуга народу
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