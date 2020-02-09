Продаж землі в Україні: в "Слузі народу" назвали очікувані ціни за гектар

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук спрогнозував, що через 3-4 роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара становитиме щонайменше 5-6 тисяч євро.

"А в 2026-2027 році, думаю, ми вийдемо орієнтовно на 10 тисяч євро", – заявив член комітету з питань аграрної та земельної політики в ефірі ObozTV.

Нардеп також уточнив, що один громадянин України зможе купити не більше 10 тисяч гектарів землі.

Він нагадав, що в першому читанні законопроект вводив обмеження на рівні 0,5% території країни (8% області і 35% ОТГ), тобто близько 200 тисяч гектарів в одні руки.

"Ми вирішили від цього відійти, як і хотіли більшість аграріїв. Переписано на 10 тисяч гектарів. Обмеження стосується як фізичних осіб, так і юридичних. Причому, якщо фізособа купила, наприклад, тисячу гектарів землі, і вона також є засновником юридичної особи, то ця юрособа вже не зможе купити 10 тисяч гектарів. А тільки 9 тисяч. Тобто обмеження буде в цілому", – роз'яснив Соломчук.

Відкриття ринку землі в Україні заплановано на осінь 2020 року

За його словами, щоб запустити ринок землі, необхідно провести повну інвентаризацію всіх земельних активів України.

"Має бути єдиний банк обліку всіх земель. Всі землі повинні бути відскановані, внесені в єдину електронну карту. Кожен громадянин має бачити на цій карті кожен сантиметр: за ким ця земля, що це за земля. Повністю всю інформацію", – наголосив політик.

За прогнозами Соломчука, вартість землі в Україні становитиме близько 10 тисяч євро за гектар commons.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 листопада 2019 року Верховна Рада України підтримала законопроект про відкриття ринку землі (№2178-10) в першому читанні. У планах президентської партії "Слуга народу" – остаточно ухвалити закон в лютому, щоб він набув чинності вже з осені 2020 року.

Законопроект, який дозволяє купівлю та продаж землі в Україні, став одним з найбільш важливих і скандальних в парламенті IX скликання. Після ухвалення в першому читанні, до документа подали понад 4000 правок. Їх обговорення і голосування супроводжувалося тривалими скандалами і бійками.

У грудні та січні в Києві пройшли мітинги проти ухвалення закону про ринок землі.

Деякі поправки були внесені й комітет з питань аграрної та земельної політики схвалив законопроект до другого читання.

Детальніше про нюанси земельної реформи – читайте в нашому матеріалі.

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