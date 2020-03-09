Теперь и Саудиты сказали свое слово

Невероятное по своим масштабам снижение цен на производимую СА нефть – огромные скидки потребителям.

Это уже, по сути своей, объявление ценовой войны – и США, и России, и прочим производителям нефти. Войны всех против всех.

Войну эту, собственно говоря, спровоцировала позиция РФ. Арабы ответили.

Насколько еще может упасть цена на нефть?

Спрогнозировать это сегодня невозможно. В принципе, после срыва встречи ОПЕК+, цена на нефть уже упала на 9%. Вроде как, все в цене. Но это было первое, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ падение. Плюс огромное обрезание маржинальных позиций. Завтра на сцену выйдут не эмоции, но разум.

Для понимания того, что происходит на рынке нефти, стоит вспомнить тот факт, что лишь 10% торгующихся нефтяных контрактов – это поставочные контракты. Остальное – так называемая бумажная нефть. Основные игроки на этом рынке давно уже не только крупнейшие нефтяные компании, но и крупнейшие американские финансовые институты.

Может ли в таких условиях нефть упасть ЕЩЕ долларов на 10-20?

Теоретически ДА. Возможно, не одномоментно.

Чем это нам грозит?

Не будем забывать: основа нашего благосостояния – нефть. Если доходы нашего бюджета сократятся на несколько триллионов рублей в год, то, теоретически, наш бюджет одномоментно станет дефицитным.

Есть ли выход в такой ситуации?

Разумеется. Он простой и понятный. Этот выход – девальвация рубля, тем более, что курс у нас плавающий.

До какого уровня может дойти рубль?

Вот сегодня это уже непростая задачка. Все предыдущие модели и расчеты, увы – в сторону. Все они базировались на ценах на нефть в районе 40-50 и выше. (Я про URALS ). Никто не мог, тем более в данной ситуации, предположить выхода РФ из ОПЕК+.

Что будем иметь в текущей ситуации?

Когда я писал о том, что не вижу в текущей ситуации из-за короновируса рубль на уровнях 75 и ниже, исходил из того, что Россия вместе со всеми производителями нефти борется за стабильные цены на нефть и сообща решает задачи. Сегодня все кардинально изменилось.

Может ли в этой ситуации рубль выйти из диапазона 67-69?

Увы, да. И, скорее всего, очень быстро. В ситуации – или удержать стабильный бюджет и дать рублю упасть, или же сдерживать падение рубля ценой дефицита бюджета, что будет делать наша Власть – ответ очевиден.

Надежда теперь, разумеется, на то, что ФНБ в течение хотя бы пары лет будет амортизировать падение доходов бюджета. Более того, в результате бюджетного правила, по идее, Минфин теперь, в случае падения цен на нефть более чем на критический уровень для бюджета, теперь должен будет ежедневно не покупать валюту, а продавать ее.

Но тогда понятно, что сделка по покупке Сбербанка, скорее всего, будет отложена. Да и в данной ситуации многие российские корпорации могут попросить помощи у государства. А ФНБ как известно, не резиновый.

Вопросов действительно много.

Главный момент, который сейчас реально встает во весь рост – оперативность действий наших монетарных властей.

Особенность наша – неторопливость. От осознания проблематики до конкретных действий бюрократическая наша система создает весьма значительный лаг. Для того, чтобы не вызвать панику на валютном рынке, наша власть должна уже немедленно начать проводить вполне конкретные мероприятия. Не через неделю-месяц. Нет. Немедленно.

К примеру, если в соответствии с бюджетным правилом (но в старом варианте, до начала ценовых войн по нефти), Минфин как ни в чем не бывало продолжит до особого распоряжения покупать валюту на торгах – быть беде.

Если, как в 2014 году, не будут экстренно собраны руководители крупнейших российских экспортеров, и им не будет предложено помочь стране и выделить пока еще незначительные для них средства на покупку рубля – быть беде.

Мы, конечно, можем никуда не спешить, спокойно наблюдать за происходящим. Однако сегодня необходимо осознать: начинаются ценовые войны в нефти. Такое, обычно, плохо заканчивается для рубля. Особенно, когда бюрократическая машина никуда не торопится.

И еще один важный момент.

В данной ситуации могут серьезно просесть валюты стран, так или иначе связанных с РФ. В первую очередь, я говорю о белорусском рубле, казахском тенге и… далее по списку. Кстати, и Украину, как бы она не настаивала на том, что у нее своя жизнь, это также касается. Гривна по 28-30 в данной ситуации мне не видится чем-то запредельным.

Впрочем, посмотрим.

Друзья.

Пока не все так трагично.

Есть гигантская ликвидность, предоставляемая мировыми регуляторами.

Есть очень низкие ставки.

Есть мировая экономика, которая, убежден, достаточно быстро преодолеет последствия вируса и пойдет дальше.

Есть Китай, который, скорее всего, через несколько дней возвращается к стабильной работе. Кстати, и для Китая, и для Европы, падение цен на нефть – благо.

Не думаю, что по времени провал цен на нефть может быть слишком долгим. А вот глубина этого провала – она нам сегодня неведома. Но пока все выглядит достаточно тревожно. К черному лебедю в короне, похоже, начинают подлетать его собратья. Таких лебедей может собраться и добрая стайка.

Я специально не говорю, до каких уровней может долететь рубль. Но кроме наших экспортеров, боюсь, не всем у нас это понравится.

Кому от этого станет хорошо?

Думаю, Европе. Можем увидеть продолжение тренда на рост евро. Несмотря на то, что США – крупнейший производитель нефти, и Америке. Без сомнения, как уже сказал ранее, Китаю. Более дешевая нефть для них – огромная экономия на издержках.

Ну а мы…

Похоже, готовимся серьезно затянуть пояса.

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