"Слуги народу" запропонували змінити закон про казино в Україні

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
2,7 т.
'Слуги народу' запропонували змінити закон про казино в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Марусяк подав у Верховну Раду законопроєкт №4351, який спрямований на усунення протиріччя в законі про гральний бізнес.

Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор" містить низку технічних помилок, положень, які не узгоджуються між собою і утворюють колізії. Про це йдеться у пояснювальній записці, опублікованій на сайті парламенту.

Автор документ зазначив, що це дозволить створити комісію з регулювання азартних ігор в Україні, запустити процес видачі ліцензій для організації та проведення ігор і вдосконалити регулювання.

За словами Марусяка, наявність існуючих колізій може привести до негативних наслідків щодо функціонування комісії з регулювання азартних ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський показав структуру Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в Україні.

  • В Україні створять комісію, яка регулюватиме ринок азартних ігор і лотерей. Постанову про це ухвалив Кабмін 23 вересня.

УкраїнаЛегалізація казино в УкраїніПартія Слуга народу