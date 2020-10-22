'Слуги народу' вирішили захистити українців від нав'язливих колекторів: що потрібно знати

Група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, що посилює регулювання колекторської діяльності і захищає українців від їхнього свавілля.

Законопроєктом №4241 нардепи хочуть зобов'язати їх дотримуватися етичних норм поведінки.

Автором документу є нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Серед авторів також вказаний глава комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Пресслужба Національного банку України вказала, що над документом працювали народні депутати, НБУ та уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Законопроєкт передбачає:

українців попереджатимуть про можливість залучення колекторів ще на етапі підписання договору про кредит

на сайті кредитодавці муситимуть публікувати всю інформацію про колекторську компанію

колектори будуть забов'язані дотримуватись правил етичної поведінки

перелік способів взаємодії колекторів із боржником

обмежать частоту взаємодії з боржником, а за порушення каратимуть штрафом

реєстр колекторських компаній

Важливе нововведення: банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору про споживчий кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливість залучення колектора у разі прострочення платежу за кредитом. Кредитодавець також буде зобов'язаний публікувати на сайті та в місцях надання послуг дані про колекторську компанію.

"Тобто, ще до підписання кредитного договору споживач повинен отримати вичерпну інформацію про компанію, з якою доведеться врегульовувати прострочену заборгованість", – пояснили в НБУ.

Крім того, колектори будуть зобов'язані дотримуватися вимог до етичної поведінки під час взаємодії зі споживачем. Законопроєкт установлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінансових послуг. Документ також обмежує максимальну частоту такої взаємодії. При цьому за порушення цих вимог передбачені штрафи або виключення з реєстру.

Зокрема, пропонується створити публічний Реєстр колекторських компаній, який вестиме НБУ. Законопроєкт має зобов'язати всі компанії, що займаються врегулюванням проблемної заборгованості, привести свою діяльність до його вимог та зареєструватися у загальному реєстрі.

Згідно із законопроєктом, НБУ здійснюватиме нагляд за колекторами та їхньою поведінкою стосовно споживачів. У такий спосіб НБУ контролюватиме виконання колекторами законів, встановлюватиме додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, розглядатиме їхні звернення. Також регулятор зможе штрафувати чи виключати порушників із Реєстру колекторських компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектори не мають права телефонувати чи погрожувати щодо прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

Українцям надзвонюють колектори, які представляються співробітниками компанії "Є Гроші", і вимагають заплатити борг за їхніх колег, які нібито брали кредит і не повернули його.

Українці, у яких нема грошей для негайного повернення кредиту, мають право домовлятись із колекторами щодо пом'якшення умов виплат. Якщо від колекторів надходять погрози, їх можна записувати на аудіо чи відео та обов'язково звертатись до поліції.