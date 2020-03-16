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16 березня • оновлено в 11:59
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"Слуги народу" хочуть підняти податок на землю у п'ять разів: кого торкнеться першим

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Група народних депутатів від партії "Слуга народу", включаючи главу фракції Давида Арахамію, подала до Верховної Ради законопроект, яким хоче детінізувати ринок сільгоспземель в Україні, при цьому передбачається п'ятикратне зростання податків для власників земельних ділянок сільгосппризначення, власників паїв і орендарів сільгоспземлі.

Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.

При цьому наголошується, що дрібних садівників і дачників дана новація торкнутися не повинна. Депутати пропонують ввести новий термін: "поставлене податкове зобов'язання", яке також, як і земельний податок, буде обчислюватися в прив'язці до нормативної оцінки землі (або до вартості аналогічного ділянки в конкретній галузі) і виходячи з розміру ділянки.

"Слуги народу" хочуть підняти податок на землю у п'ять разів: кого торкнеться першим

Але якщо сьогодні максимальна ставка земельного податку встановлюється в розмірі до 1% від нормативної оцінки землі на рік, то нове податкове зобов'язання пропонується визначити в розмірі 5% від нормативної оцінки земельної ділянки, тобто в п'ять разів більше.

"Передбачається, що це буде стимулювати офіційно оформляти орендні правовідносини, унеможливить приховування доходів від оренди та реалізації продукції, а також створить рівні умови для ведення бізнесу для всіх сільгоспвиробників. При цьому збільшиться сплата податків до бюджетів всіх рівнів", – зазначила адвокат, керівник напрямку податкового консалтингу ЮК Legal House Галина Пилипенко.

На думку авторів законопроекту, тінізація доходів і об'єктів оподаткування є основною проблемою, яка вже багато років гальмує економічний розвиток країни.

За експертними оцінками, існуючий сьогодні тіньовий ринок оренди сільгоспземель становить 28% від їх загальної площі в Україні – приблизно 12 млн з 42 млн гектар. При цьому в офіційній оренді перебуває близько 25 млн. Гектар.

За даними Податкової служби, станом на 2019 рік, в Україні налічується 3,6 млн власників паїв, які володіють 16,4 млн га землі, а середній розмір паю становить 4,1 га.

З усіх власників паїв – 2,3 млн фермерів самі обробляють свою землю. Ще 1,4 млн осіб здають 6,1 млн га в оренду. Більшість з цих земель знаходяться в оренді у с/г підприємств, в тому числі сільгоспвиробників працюють на "спрощенку".

Ще одна пов'язана з використанням землі проблема, на думку авторів ініціативи, – приховування виробниками реально отриманих доходів від реалізації власної с/г продукції та уникнення їх оподаткування.

Значна кількість громадян-власників земельних ділянок або паїв не декларують доходи, отримані від використання своєї землі, а податкові агенти не утримують податки з таких виплачуваних доходів.

"Таким чином чесні с/г товаровиробники виконують законодавство і платять всі встановлені платежі і податки, але опиняються в нерівних умовах з "мінімізаторами", у яких податкове навантаження значно нижче. Це унеможливлює розвиток нормальної конкуренції і ринку сільгосппродукції і негативно впливає на залучення інвестицій у аграрний сектор України", – кажуть автори законопроекту.

Якщо ініціативу незабаром приймуть, податки по-новому прорахують вже за підсумками 2020 року.

Введення законопроекту додасть платникам податків також і адміністративних турбот, пов'язаних з додатковою звітністю (додатку до декларацій), з комунікацією з податковими органами з питань врегулювання суперечок, що стосуються податкових повідомлень-рішень, а також, прогнозовано – на судові суперечки, кажуть юристи.

При розрахунку податків, власник або користувач землі зобов'язаний буде порівняти суму податків з певним за формулою поставленим податковим зобов'язанням.

У разі, якщо більшою виявиться сума поставленого податкового зобов'язання, платник податків буде зобов'язаний збільшити суму податків (доплатити) на суму такого перевищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 13 листопада 2019 року Верховна Рада України підтримала законопроект про відкриття ринку землі (№2178-10) в першому читанні. У планах президентської партії "Слуга народу" – остаточно прийняти закон в лютому, щоб ввести його в дію вже з осені 2020 року.

  • Законопроект, який дозволяє купівлю та продаж землі в Україні, став одним з найбільш важливих і скандальних в парламенті IX скликання. Після прийняття в першому читанні, до документа подали більше 4000 правок. Їх обговорення і голосування супроводжувалося тривалими скандалами і бійками.

  • У грудні і січні в Києві пройшли мітинги проти прийняття закону про ринок землі.

  • Деякі поправки були внесені і комітет з питань аграрної та земельної політики схвалив законопроект до другого читання.

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Тема
земельна реформа
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу податки
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