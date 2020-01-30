"Слуга народу" захотіла змінити податок на зарплату: що чекає на українців

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що пропозиція щодо об'єднання податків і зменшення їх ставки знаходить підтримку влади.

"Головна ідея – зменшити тиск на фонд оплати праці. Це дуже глибоке фінансове питання, яке повинні готувати не ми, а фінансисти Мінфіну, які на великих масивах чисел за результатами 2017-2019 років повинні прорахувати ризики цієї моделі. І, звичайно, попередньо повинні розрахувати компенсатори цього рішення", – повідомив Гетманцев в інтерв'ю liga.net.

За його словами, парламент у цьому питанні виступає за помірну прогресію. Водночас глава податково-фінансового комітету Верховної Ради відмовився називати конкретні ставки.

"Деяке зменшення навантаження на фонд оплати праці при інших складових могло б стати стимулом для того, щоб зарплати були виведені з "конверта", і збільшилася б база оподаткування", – резюмував Гетманцев.

Водночас глава податково-фінансового комітету Верховної Ради відмовився називати конкретні ставки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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