'Слуга народу' не отримала з бюджету жодної копійки – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало українським політичним партіям 35,73 млн гривень на фінансування їхньої діяльності. При цьому "Слузі народу" грошей не дали.

Гроші від держави у ІІІ кварталі 2020 року отримали чотири парламентських партії, йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"Європейська солідарність" – 6,6 млн грн;

"Голос" – 4,75 млн грн;

"Опозиційна платформа – За життя" – 10,63 млн грн;

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6,67 млн грн.

Окрім цього, "Голосу" та "Європейській солідарності" дали ще по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Гроші "Слуги" до фонду COVID-19 не потрапили

У НАЗК нагадали, що скасували фінансування "Слуги народу" на ІІІ та ІV квартали 2020 року у зв’язку зі зверненням партії. Після цього НАЗК направило лист до Міністерства фінансів з пропозицією спрямувати кошти в сумі 70,3 млн грн до фонду боротьби з COVID-19.

"Станом на сьогодні до Бюджету не було внесено змін, необхідних для перенаправлення цих коштів. Ці кошти залишаються у розпорядженні НАЗК до внесення відповідних змін в Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", – додали у НАЗК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №1029, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що подолали 2% бар’єр, і зменшується вдвічі для тих, які подолали 5% бар’єр.

На початку липня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відмовив Партії Шарія у виділенні їй 3,223 млн гривень державного фінансування.