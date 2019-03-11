"Слабкий банківський сектор і політичні ризики": на Заході оцінили економіку України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Відповідний рейтинг відображає слабку зовнішню ліквідність, високі потреби в зовнішньому фінансуванні, слабкий банківський сектор, інституційні обмеження і політичні ризики, йдеться у публікації агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Одночасно з цим у Fitch звернули увагу на підвищення довіри до політики в країні і її послідовності, макроекономічну стабільність, зниження державного боргу і міжнародну підтримку.

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"Підвищена гнучкість обмінного курсу, розблокування зовнішнього фінансування завдяки новій програмі МВФ і помірні зовнішні дисбаланси пом'якшують короткостроковий тиск на міжнародні резерви", – йдеться у релізі рейтингового агентства.

За словами представників Fitch, своєчасне дотримання програми Міжнародного валютного фонду має ключове значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з Саа2 до Саа1.

Ключові драйвери для підвищення рейтингу України наступні: домовленість про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, реформи у боротьбі з корупцією, а також покращення стійкості країни у конфлікті з Росією.

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