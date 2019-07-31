SkyUp запустить рейси до ЄС відразу з трьох міст України

SkyUp Airlines восени відкриє три регулярних маршрути з Києва, Львова та Харкова в міста Чехії.

Зокрема, з 17 жовтня лоукостер запустить рейси з Харкова і Львова до Праги, повідомляє Avianews.

За обома напрямками польоти будуть виконуватися двічі на тиждень – по четвергах і неділях.

Мінімальна вартість квитків з урахуванням перевезення лише ручної поклажі на маршрут Львів-Прага починається від 992 грн в один бік, Харків-Прага – від 1501 грн в одну сторону.

Вже з 22 жовтня SkyUp полетить з Києва в місто Пардубіце, яке розташоване в 125 км від Праги.

Вильоти будуть проходити тричі на тиждень – по вівторках, п'ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в одну сторону.

Для пасажирів, які мають намір прибути до Праги, SkyUp планує організувати трансфер з аеропорту Пардубіце.

Заявлена SkyUp вартість квитків на такий автобус складе 3 євро в одну сторону і 5 євро туди-назад.

SkyUp Airlines восени відкриє три регулярних маршрути з Києва, Львова та Харкова в міста Чехії Airlines Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

1 липня стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від нібито свого позову до SkyUp, на підставі якого суд призупинив ліцензію авіакомпанії.

Причиною відмови Пасенко вказала, що ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.

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