SkyUp позбавили ліцензії: у справі трапився несподіваний поворот

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від нібито свого позову до SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд призупинив ліцензію авіакомпанії.

Причиною відмови Пасенко вказала, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника, передають "Схеми". За даними журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба України поштою отримала копію відмови від позову від Пасенко.

"Ми не знаємо, чи зареєстрована вона в суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала", — повідомив директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Про те, що позивачка жодного разу не користувалася послугами цього авіаперевізника, вона сама раніше розповіла журналістам, яким вдалося її відшукати.

Оксана Пасенко скріншот

"Тимчасово не працюю. Вдома відпочиваю. Я позов написала, що я туди (до суду. — Ред.) не зверталася і не користувалася послугами (авіакомпанії. — Ред.)", — заявила вона.

У позовній заяві нібито Пасенко, яка опинилася у розпорядженні програми, йшлося про те, що жителька Баришівки придбала квитки на рейс 17 травня у Шарм-ель-Шейх з вильотом з аеропорту "Київ" (Жуляни) — на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp.

Тоді як 16 травня, зазначається у документі, "туристці" повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Всі ці дані разом із добіркою негативних відгуків про авіакомпанію у мережі "позивач" вказала у заяві як причину відмови від поїздки. Це надалі і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.

Зі свого боку в авіакомпанії у відповідь на запит програми відповіли, що затримки у рейсах того дня дійсно були — але не на три дні, а максимум — на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту "Київ" у травні взагалі не було.

Юрист із авіаційного права Андрій Гук, який проаналізував цю постанову Баришівського суду, вважає, що там не мали права розглядати цю справу.

"Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка має слухатися лише в одному суді — де зареєстрована авіакомпанія і в такому разі позивач не має права вибору суду. Компанія SkyUp точно не зареєстрована у Баришівському районі, тому цей суд у принципі не міг розглядати пасажирську справу", — заявив він.

І додав: малоймовірно, що суддя не знав загальної частини процесуального кодексу, який регулює виключну підсудність.

Раніше 18 червня Оксана Пасенко звернулася в поліцію із заявою про те, що не подавала позов. Хоча вона і не мала власних документів, заява зареєстрована у Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП у Київській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

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