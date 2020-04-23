Скільком пенсіонерам проїндексируют пенсії: в Раді дали відповідь

Одноразову доплату до пенсії розміром в 1 тисячу гривень отримають 10,6 мільйони громадян України, індексація пенсій торкнеться 6,9 мільйонів українців.
Про це в ефірі ObozTV розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
"1 тисячу отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів і близько 600 тисяч громадян, які отримують соціальну допомогу замість пенсії у зв'язку з інвалідністю та за віком. Всі, хто отримує пенсію менше 5 тисяч гривень. На ці виплати виділено близько 10 мільярдів гривень", – пояснила вона.
У той же час індексація пенсій в поточному році торкнеться 6,9 мільйонів пенсіонерів, середня надбавка по країні складе 260 гривень в місяць.
Індексація пенсій торкнеться 6,9 мільйонів українців
Третьякова повідомила, що на сьогоднішній день на обліку Пенсійного фонду України перебуває близько 11,3 мільйонів пенсіонерів. "Іншим потрібно буде чекати індексацію в наступному році. Думаю, поступово такій індексації підлягатиме будь-яка пенсія. Поки що йде реформа, яку запровадив уряд Гройсмана", – пояснила глава Комітету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, що з 1 травня пенсії примножать на коефіцієнт 1,11 (підвищення складе 11%), а мінімальна надбавка – 100 грн. При цьому мінімальний розмір виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, буде на рівні 2100 грн.
В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.
Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.
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