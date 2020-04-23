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23 квітня • оновлено в 12:04
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Скільком пенсіонерам проїндексируют пенсії: в Раді дали відповідь

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Одноразову доплату до пенсії розміром в 1 тисячу гривень отримають 10,6 мільйони громадян України, індексація пенсій торкнеться 6,9 мільйонів українців.

Про це в ефірі ObozTV розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"1 тисячу отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів і близько 600 тисяч громадян, які отримують соціальну допомогу замість пенсії у зв'язку з інвалідністю та за віком. Всі, хто отримує пенсію менше 5 тисяч гривень. На ці виплати виділено близько 10 мільярдів гривень", – пояснила вона.

У той же час індексація пенсій в поточному році торкнеться 6,9 мільйонів пенсіонерів, середня надбавка по країні складе 260 гривень в місяць.

Індексація пенсій торкнеться 6,9 мільйонів українців

Індексація пенсій торкнеться 6,9 мільйонів українців

Третьякова повідомила, що на сьогоднішній день на обліку Пенсійного фонду України перебуває близько 11,3 мільйонів пенсіонерів. "Іншим потрібно буде чекати індексацію в наступному році. Думаю, поступово такій індексації підлягатиме будь-яка пенсія. Поки що йде реформа, яку запровадив уряд Гройсмана", – пояснила глава Комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки Ексклюзив
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
пенсії Верховна Рада України
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