Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать за кілька днів

Українці в наступному році більше заплатять за дорогі авто і великі квартири. Крім того, збільшиться і мінімальна ставка єдиного соцвнеску (ЄСВ).

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні зміняться розміри податків у 2019 році.

Головні нововведення

"Зайва" площа. Податок за нерухомість сплачується за минулий рік. У 2019 році українці заплатять за 2018-й. Його максимальна ставка — 1,5% мінімальної зарплати. Відповідно, за поточний рік треба платити 55,8 грн за квадрат (3723 × 1,5%), а за наступний рік – 62,6 грн (4173 × 1,5%).

Зазначимо, платити податок на нерухомість треба власникам квартири площею від 60 квадратів і будинку — від 120. При цьому рішенням місцевої влади ставку податку можуть знизити, а "поріг" площі — збільшити.

Транспортний податок. 25 тис. грн мають заплатити власники авто, яке старше п'яти років і при цьому станом на 2019 рік оцінюється від 1,5 млн грн (у 2018-му – 1,3 млн). Вартість автомобіля залежно від марки та інших характеристик визначає Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

ЄСВ. Мінімальний соціальний внесок з заробітної плати збільшиться у 2019-му з 819 до 918 грн. Мінімальний внесок можуть платити фізособи-підприємці, фермери, українці, які заробляють самостійно, надаючи послуги (наприклад, адвокати). Загальна ставка ЄСВ не змінюється — 22%. Розглядається можливість збільшити максимальну зарплату, з якої сплачують внесок (зараз — 15 мінімалок), проте остаточне рішення наразі не ухвалене.

Податок на стипендії та страхові виплати. В цьому році оподатковуються тільки ті стипендії, розмір яких становить від 2470 грн. У 2019 році розмір збільшать до 2690 грн. Водночас податок на страхові виплати з-за кордону (наразі складає 18%) зовсім скасують.

Збільшать штрафи для роботодавців. Штрафи прив'язані до розміру мінімалки. Відповідно, після їхнього зростання більше доведеться платити за порушення Кодексу законів про працю. Наприклад, за кожного неоформленого працівника в цьому році штраф становить 111 тис. 690 грн, а в наступному році він збільшиться до 125 тис. 190 грн.

Якщо не оплачувати додаткову роботу: ввечері, на вихідних, роботодавець у цьому році ризикує заплатити штраф у розмірі 32 тис. 230 грн, а у 2019-му — 41 тис. 730 грн. За затримку заробітної плати у цьому році передбачене покарання у розмірі 11 тис. 169 грн, а в наступному — 12 тис. 519 грн.

Що ще зміниться: податок на подарунки і прожитковий мінімум

Українці, які виграли у лотереї, отримали приз на будь-яких змаганнях або подарунок, зобов'язані за законом заплатити з нього податок в розмірі 18% (прибутковий) і військовий збір (1,5%). Не обкладаються призи та подарунки, сума яких не перевищує 25% мінімалки.

Але при цьому, якщо у 2018-му податок стягували з усієї вартості, а не тільки тієї частини, яка перевищує 25% мінімальної зарплати, то у 2019-му податок треба буде платити тільки з різниці між вартістю подарунка і 25% мінімалки. Наприклад, чверть мінімальної зарплати станом на наступний рік складе 1043,2 грн. Якщо подарунок коштує 1043 грн, платити податок не потрібно, якщо ж вартість подарунка 1543,2 грн, то податок стягуватиметься тільки з 500 грн.

Ще одне приємне нововведення: підвищення у два етапи всіх соціальних стандартів. Це призведе до підвищення мінімальних пенсій, виплат, допомог тощо. Ознайомитися з прожитковим мінімумом для різних категорій населення можна у таблиці.

До речі, більшість податків в Україні залишаються незмінними. Ставки та умови виплати не змінюють, але при цьому суми відрахувань зростатимуть. І головна причина — підвищення мінімальної заробітної плати, до якої прив'язана ціла низка виплат.