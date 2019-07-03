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Скільки коштує відновити зруйнований Донбас: Зеленський назвав цифру

1.6тЧитати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що на відновлення зруйнованого Донбасу необхідно понад 10 млрд євро.

Про це він сказав під час конференції з питань реформ в Україні в Торонто, повідомляє сайт глави держави. "Восени цього року ми проведемо відповідний форум в Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, зацікавлених фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - заявив український лідер.

Український президент вважає, що другий виклик - інформаційний. Він підкреслив, що Україна повинна повертати не тільки свої території, але і своїх людей.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Зеленський також провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером і розповів про форум в Маріуполі.

Президент підкреслив, що для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував залучити до інвестування в зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес. Пізніше секретар РНБО Олександр Данилюк розкритикував таку ідею.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
:- )))))))) Дуже смішний :-))))))))))
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