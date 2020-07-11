Скільки коштує ремонт та проживання Зеленського на держдачі в Конча-Заспі: у Порошенка подали запит

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв просить Офіс президента поінформувати, скільки коштів з державного бюджету було витрачено на ремонт і утримання будинку в державній резиденції "Конча-Заспа", де зараз проживає президент Володимир Зеленський з родиною.

Депутатське звернення Володимир Ар’єв оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Депутат просить надати інформацію, скільки коштів було виділено з державного бюджету на ремонт будинку №29 державної резиденції "Конча-Заспа" в період з червня 2019 по липень 2020 року.

Крім того, Володимир Ар’єв хоче отримати інформацію про те, скільки коштує державному бюджету утримання будинку №29 державної резиденції "Конча-Заспа" і який штат працівників необхідний для обслуговування перебування президента України на державній дачі в Конча-Заспі.

Володимир Ар’єв подав запит, скільки коштує ремонт держдачі в Конча-Заспі Еurosolidarity

"Нам так переконливо розповідали про скромного "парня від народу", який тепер переїхав в нове помешкання. Помешкання виглядає не слабеньким палацом. Оскільки воно належить державі і має назву Будинок №29 в Державній резиденції "Конча-Заспа", значить платить за цю розкіш народ, якому буде цікаво, на яку суму його роздягла родина Зеленських. І роздягатиме щомісяця – такі хороми утримувати геть недешево. Відповідь опублікую", – написав депутат у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський продав будинок і ділянку в селі Іванковичі та тимчасово перебрався жити на держдачу в Конча-Заспі.