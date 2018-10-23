Скільки коштуватиме опалення в Україні: через місяць тарифи підскочать

В Україні після подорожчання газу з 1 листопада уже через місяць тарифи на опалення у середньому зростуть на 14-16,5%.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу, сім'я із трьох осіб у квартирі з газовою плитою до подорожчання платила за блакитне паливо приблизно 68,3 грн, а з 1 листопада платитиме 84,6 грн. Якщо ж будинок площею 90 кв.м опалюється газом, до подорожчання взимку потрібно було платити за газ приблизно 2,8 тис. грн, а з 1 листопада доведеться заплатити уже 3,4 тис. грн.

Варто враховувати, що зазначені розрахунки — приблизні. Вони грунтуються на нормативах споживання. Якщо є газовий лічильник, то платити можна не за нормативом, а за показниками фактичного споживання. Так, за нормативом опалення будинку площею 100 кв.м газом може обійтися 3,8 тис. грн, а якщо утеплити будинок, платити за лічильником і скоротити споживання на 35%, — сума в платіжці знизиться до 2,5 тис. грн. Тобто на 1,3 тис. грн у місяць.

Якщо виявиться, що нові витрати — вищі 15% сукупного доходу сім'ї, то варто звернутися до органів соцзахисту. Кабінет міністрів обіцяє дати субсидію усім, хто її потребує. Наступного року на "комунальні знижки" планують витратити 55 млрд грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів під час позачергового засідання Кабміну 19 жовтня одноголосно ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина — наполеглива рекомендація із боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.