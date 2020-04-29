Українські заробітчани, які повинні були вилетіти до Лондона на скасованому за кілька годин до вильоту літаку МАУ, продовжують перебувати в аеропорту "Бориспіль".

Про це 29 квітня повідомила кореспондентка видання "Громадське" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Валентин із Миколаєва, який повинен був полетіти до Великобританії, розповів, що люди дізналися про скасування рейсу за годину до передбачуваної відправки. Він зазначив, що поки не планує повертатися в своє місто.

Інший чоловік розповів, що перебуває в аеропорту з 6 години ранку. Він також сподівається вилетіти з Києва. За словами заробітчан, вони повинні були працювати на фермі.

Чоловік із Луганської області розповів, що він, як і багато заробітчан, витратив на поїздку до Борисполя останні гроші. Про скасування свого рейсу українець дізнався з новин. "Вони всі тут будуть сидіти до останнього", – сказав він.

Ілюстрація actual.today

Нагадаємо, виліт рейсу повинен був відбутися о 12:40 29 квітня. Як пояснила авіакомпанія, переліт був організований для доставки на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном.

Як писав OBOZREVATEL, у МАУ заявили, що заборона від Державіаслужби на виліт рейсу з українцями в Лондон була отримана за дві години до часу відправлення.

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