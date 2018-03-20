Скасування рейсів і відмова від перевезення: українцям розповіли про компенсацію від авіакомпаній

МАУ і інші європейські авіакомпанії виплачують компенсації за скасування/затримку своїх рейсів або за відмову від перевезення пасажирів через нестачу кількості місць на борту повітряного судна.

"Це вони роблять на вимогу законодавства ЄС та України і для отримання компенсації треба лише подати звернення на їхні е-mail", – написав у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словам, компенсації є в усіх авіакомпаніях Європейського Союзу, але вони про це не розповідають і ховають інформацію на своїх сайтах.

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Зокрема, у випадку скасування рейсу пасажири МАУ можуть розраховувати на повернення вартості невикористаного авіаквитка (або його частини) або зміну маршруту слідування до пункту призначення.

МАУ також вказує розмір фінансової компенсації у розмір 250 євро для рейсів дальністю до 1500 км, 400 євро – для рейсів від 1500 до 3500 км і 600 євро – для рейсів більше 3500 км.

Авіакомпанія МАУ має право зменшити розмір фінансової компенсації на 50%, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту слідування до пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого.

Ви можете самостійно все робити або звернутися до спеціалізованого посередника, який візьме з вас 25% з суми повернених коштів, але при цьому роблять всю роботу", – резюмував Компанієць.

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