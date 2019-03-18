Скасування покарання за незаконне збагачення: стало відомо про наслідки в МВФ

Міжнародний валютний фонд відмовив Україні в наданні чергового кредиту в 500 млн доларів через скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення держслужбовців.

Про це на сторінці у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Як зазначив він, діру в резервах НБУ покриють за рахунок платників податків.

"Тепер замість дешевих грошей МВФ для покриття дефіциту в резервах Україна буде брати дорогі кредити в комерційних банках, випускати облігації з високою прибутковістю, тобто витрачати в 3 рази більше коштів", — написав журналіст.

Так, 12 березня Україна продала на 350 млн доларів облігації позики із зобов'язанням виплачувати 9,75% річних у валюті. Бутусов наголосив, що ці гроші можна було взяти за нижчою ставкою МВФ у 3%.

Він зазначив, що недоторканність чиновників і депутатів дорого обійдеться Україні. "Це підрив довіри наших західних партнерів, це конкретні гроші — не один мільйон доларів, які втратять українські платники податків", — підсумував журналіст.

minfin.com.ua

Нагадаємо, напередодні Міжнародний валютний фонд, посол США і глава представництва ЄС в Україні звернулися до профільного комітету Верховної Ради із закликом відкласти розгляд нових 13 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, пояснивши це тим, що всі варіанти недосконалі, зокрема й президентський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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