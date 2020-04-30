Скандальний законопроєкт про банки розглянуть за спеціальною процедурою

Верховна Рада проголосувала за розгляд законопроєкту про банки за спеціальною процедурою.

Таке рішення підтримали 255 депутатів на позачерговому засіданні у четвер, 30 квітня.

Ухвалення так званого законопроєкту про ПриватБанк є головною умовою отримання Україною нової програми МВФ. Якщо проєкт закону буде ухвалено, Україна може розраховувати на перший транш від Міжнародного валютного фонду вже в кінці травня.

Необхідність створення спецпроцедури розгляду для цього законопроєкту виникла у зв'язку з тим, що до нього подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч. Комітет рекомендував Раді врахувати близько 300 з них.

16 квітня Рада ухвалила закон про зміну свого регламенту, передбачивши особливу процедуру розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано мінімум у п'ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акту, але не менше 500 поправок.

Після ухвалення Радою рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп є два дні, щоб вибрати по п'ять поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вони наполягають, і передати їх комітету. Кожен позафракційний народний депутат, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку. Головний комітет у дводенний термін узагальнює ці поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту у другому читанні, в яку входять також всі враховані головним комітетом поправки.

Як писав OBOZREVATEL, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк буде потрібно близько року.

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