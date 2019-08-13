Скандальний банк Росії продасть "дочку" в Україні: що вирішив суд

В Україні Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, якими російська державна корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

"Враховуючи те, що заявник не є стороною вказаного виконавчого провадження, яке безпосередньо пов`язане із предметом оскарження, він не наділений процесуальним правом щодо оскарження дій державного виконавця в порядку цивільного судочинства", – повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Київський апеляційний суд зазначив, що даний спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

При цьому громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції "Промінвестбанку".

Крім того, Фукс вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Також OBOZREVATEL докладно писав про те, чому угода купівлі "Промінвестбанку" в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.

ВЕБ домігся заборони на продаж акцій його української "дочки" "Промінвестбанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!