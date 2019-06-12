Скандал зі SkyUp: уряд дав термінові доручення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з позбавленням ліцензії Баришівським судом Київської області українського лоукостера SkyUp Airlines.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів у середу, 12 червня. "Я звертаюся з проханням і даю доручення — розібратися в рамках правового поля, захистити клієнтів компанії. І все зробити для того, щоб на рівні високої якості й безпеки компанія продовжувала функціонувати", — сказав прем'єр.

Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати з усіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута. Також Гройсман доручив відправити лист на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Володимир Гройсман

"Я все робитиму для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми врешті-решт отримали судову гілку влади, до якої буде шалена повага в житті суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв усе життя країни. Це принципове питання", — заявив він.

"У деяких індивідів є чіткий конфлікт зі здоровим глуздом і законом України... До чого це призводить? До того, що немає інвестицій... Нічого не розглянули — просто взяли і вирішили.

Я читаю зараз коментар авіакомпанії, якій призупинили ліцензію, вони пишуть, що позивач навіть не був ніколи їхнім клієнтом", — підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що суд не мав права позбавляти ліцензії SkyUp Airlines, оскільки це не в його компетенції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся