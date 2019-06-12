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Скандал зі SkyUp: уряд дав термінові доручення

6.1тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з позбавленням ліцензії Баришівським судом Київської області українського лоукостера SkyUp Airlines.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів у середу, 12 червня. "Я звертаюся з проханням і даю доручення — розібратися в рамках правового поля, захистити клієнтів компанії. І все зробити для того, щоб на рівні високої якості й безпеки компанія продовжувала функціонувати", — сказав прем'єр.

Він звернувся до Міністерства юстиції з проханням підготувати з усіх подібних випадків персонального листа на його ім'я для всіх органів судової влади, причетних до таких ситуацій, щоб кожна з них була розглянута. Також Гройсман доручив відправити лист на ім'я президента України Володимира Зеленського.

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Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

"Я все робитиму для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми врешті-решт отримали судову гілку влади, до якої буде шалена повага в житті суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв усе життя країни. Це принципове питання", — заявив він.

"У деяких індивідів є чіткий конфлікт зі здоровим глуздом і законом України... До чого це призводить? До того, що немає інвестицій... Нічого не розглянули — просто взяли і вирішили.

Я читаю зараз коментар авіакомпанії, якій призупинили ліцензію, вони пишуть, що позивач навіть не був ніколи їхнім клієнтом", — підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що суд не мав права позбавляти ліцензії SkyUp Airlines, оскільки це не в його компетенції.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
SkyUpКабінет Міністрів України
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не читайте ватные вбросы. Вот источник: https://skyup.aero/uk/news/komentar-aviakompaniyi-skyup-airlines-shodo-uhvali-barishivskogo-rajonnogo-sudu_59
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Сами чиновники бесправны в правовом государстве? Что тогда говорить об обычных людях...
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