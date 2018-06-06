Скандал з Volkswagen: в Україні майже 3 тисячі авто позбавлять реєстрації

В Україні анулюють реєстрацію 2,8 тис. автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen (Variant).

Мова йде про машини з дизельними двигунами, які були перенаправлені в Україну після "дизельгейта" в США, повідомляє AUTO-Consulting.

Зокрема, в Головному сервісному центрі МВС заявили, що в сертифікатах відповідності на Golf Sportwagen були виявлені неточності, через які вони є недійсними.

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"На підставі цих фактів буде анульована реєстрація всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Відбудеться це вже найближчим часом", - заявив глава Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Після цього буде можлива їх повторна реєстрація в територіальних сервісних центрах МВС, але вже при наявності повного пакету документів і дійсного сертифіката відповідності.

У прес-службі "Порше Україна", яка займалася постачанням, сертифікацією і продажем цих автомобілів, заявили, що з їхнього боку могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на машини. При цьому в компанії підкреслюють, що невідповідності не торкалися норми викидів.

В "Порше Україна" також запевнили, що ведуть переговори з державними органами з метою прийти до рішення, яке буде максимально комфортним для клієнтів. У компанії також пообіцяли зробити все, щоб клієнти не постраждали, проте конкретних механізмів не озвучили.

Volkswagen Golf Sportwagen Car and Driver

Нагадаємо, що автомобілі Golf Sportwagen продавалися в Україні по 18 тис. доларів, в той час як схожі моделі Volkswagen коштували вдвічі дорожче - близько 40 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що проти Volkswagen висунули багатомільйонний позов через "дизельгейт".