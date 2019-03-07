Скандал в оборонці: фірму Пашинського викрили в таємному замовленні на 200 млн грн

У січні компанія "Українська бронетехніка", яка належить голові парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергію Пашинському, отримала 200 млн гривень на виконання таємної угоди з Міноборони.

Як повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський із посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, гроші перерахували в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта", передає "Економічна правда".

Зазначається, що кошти надійшли з рахунку Державного казначейства на приватний рахунок "Української бронетехніки", відкритий в Ощадбанку.

"Таємна оплата без конкурсу поза Prozorro за автомобіль, який має декілька конкурентів на ринку України й про технічні характеристики якого достатньо інформації в мережі інтернет, свідчить про те, що Міноборони могло зробити свій вибір на користь "Варта" під тиском політиків", — вважає Канівський.

Як стало відомо, Міноборони намагається стягнути штрафні санкції з ТОВ "Українська бронетехніка" за несумлінне виконання таємних контрактів у попередні роки.

ТОВ "Українська бронетехніка" — маловідома приватна фірма, яка до 2015 року мала назву ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.

Сергій Пашинський

Директор фірми Олександр Кузьма є родичем відомого у фармбізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах Пашинського. На початку двотисячних Кузьма був помічником народного депутата Раїси Богатирьової, на той час члена Партії регіонів, яка пізніше стала міністром охорони здоров'я.

У 2015 році в коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом створення бронемашини "Варта".

Микола Кузьма

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