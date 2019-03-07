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Скандал в оборонці: фірму Пашинського викрили в таємному замовленні на 200 млн грн

21.5тЧитати матеріал російською

У січні компанія "Українська бронетехніка", яка належить голові парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергію Пашинському, отримала 200 млн гривень на виконання таємної угоди з Міноборони.

Як повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський із посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, гроші перерахували в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта", передає "Економічна правда".

Зазначається, що кошти надійшли з рахунку Державного казначейства на приватний рахунок "Української бронетехніки", відкритий в Ощадбанку.

"Таємна оплата без конкурсу поза Prozorro за автомобіль, який має декілька конкурентів на ринку України й про технічні характеристики якого достатньо інформації в мережі інтернет, свідчить про те, що Міноборони могло зробити свій вибір на користь "Варта" під тиском політиків", — вважає Канівський.

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Як стало відомо, Міноборони намагається стягнути штрафні санкції з ТОВ "Українська бронетехніка" за несумлінне виконання таємних контрактів у попередні роки.

ТОВ "Українська бронетехніка" — маловідома приватна фірма, яка до 2015 року мала назву ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Директор фірми Олександр Кузьма є родичем відомого у фармбізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах Пашинського. На початку двотисячних Кузьма був помічником народного депутата Раїси Богатирьової, на той час члена Партії регіонів, яка пізніше стала міністром охорони здоров'я.

У 2015 році в коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом створення бронемашини "Варта".

Микола Кузьма

Микола Кузьма

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Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Юля умеет подбирать кадры. В премьеры его! Голосуем!
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1
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Коваленко Николай, Юноша,вы мало прожили....
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0
0
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ильенко Александр, и при чем Юля? Это кадр Сени.
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1
1
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да за жабры эту очкастую гниду и в камеру, пусть там собака показания дает как по заданию ФСБ оборонку украинскую развороаывает!
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5
0
Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
И вы мне будите сказать, шо у нас есть закон? А еще, вы мне будите сказать, шо украинский чиновник в соответствии с Конституцией пребывает на службе у украинского народа? Так слухайте и я вам скажу, шо вы геть зовсим не правы. Ну глянте на этого госслужащего Пашинского. И шо, вы хоть троштчки заметите за ним, шо он ишачит на украинский народ, а не на себя родного? Таки нет! Вот вам и украинские законы, вот вам и Конституция.
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