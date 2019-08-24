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"Ситі по горло": у політиці Путіна побачили крах для Росії

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Через 20 років правління президента Росії Володимира Путіна показники розвитку російської економіки в міжнародному порівнянні знову знаходяться на тому ж рівні, де вони були у 1998 році.

Про це сказано в матеріалі німецького видання Business Insider Deutschland, передає "ІноПреса". Відзначається, що останні антипутінські протести були викликані недопуском опозиційних кандидатів до участі в майбутніх муніципальних виборах.

"Однак у багатьох росіян невдоволення засіло ще глибше. Вони ситі по горло багаторічним економічним застоєм, падінням реальних зарплат і зменшенням пенсій", – зазначає автор статті.

"Якщо розглядати частку Росії в світовому ВВП, то країна знову перебуває там, звідки Путін починав у 1990-х роках. Роль Росії у світовій економіці була найбільшою у 2008 році, але тепер Росія загрожує залишитися позаду, тоді як решта світу розвивається швидше за неї", – наводить автор фрагмент дослідження.

Як зазначено в матеріалі, роки після розпаду Радянського Союзу були сповнені тривоги і хаосу – більшість громадян перебували на межі бідності. Пізніше, відзначається, коли до влади прийшов Путін – ситуація змінилася.

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"Путіну неймовірно пощастило. З 2000 року ціни на нафту стали підніматися після свого 10-доларового мінімуму (за барель); в наступному десятилітті вони виросли до понад 150 доларів США", – йдеться в статті.

Автор зазначає, що доходи від нафти багато в чому полегшили відновлення Росії, а Путін використовував гроші для становлення нової країни. За даними видання, при ньому російська економіка помітно зросла і залишила позаду себе всі інші колишні радянські Републіки, а 2000-і роки здавалися багатьом росіянам "золотим десятиліттям".

Володимир Путін

Володимир Путін

"2010-і роки, безумовно, не є для Росії "золотим десятиліттям". Занадто сильно вдарили по вітчизняній економіці фінансова криза і падіння цін на нафту. Занадто великий збиток завдали і зовнішньополітичні авантюри Путіна, зокрема український конфлікт разом з західними санкціями. Розплата прийшла негайно. У 2009 році, за даними Світового банку, російський ВВП впав на 8%, у 2015 році - на 2%. Високих показників зростання, як на початку 2000-х років, Росія більше ніколи не добивалася. Також і в цьому році, за прогнозом МВФ, зростання російської економіки складе лише 1,2%", – підкреслює автор.

На його думку, у Путіна не вийде просто так покласти край економічному застою. Багато що, наприклад, зміна цін на нафту і в цілому зміна світової економіки, йому під силу. Але президент РФ, ймовірно, міг би пом'якшити кризу, наприклад, зробивши поступки в українському конфлікті або виконавши зі свого боку умови Мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни обурилися тим, що Россільгоспнагляд знищує санкційні продукти заради виконання указу Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії економіка
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха! Это "статья" для людей далёких от понимания реального состояния дел в России. Сомневаюсь чтобы из благодатной страны Украина люди миллионами уезжали в разваленную и нищую Россию! Он украинцы и эту инфу сожрут не жуя.
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