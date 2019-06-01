"Загроза нацбезпеці": у Зеленського озвучили підсумки наради РНБО

За підсумками наради президента України Володимира Зеленського з Радою національної безпеки й оборони було виявлено декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці.

Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання, повідомив у Facebook секретар РНБО Олександр Данилюк.

Зокрема, у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів.

Також з ініціативи президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова".

"Критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", – наголосив Данилюк.

Крім того, під час засідання оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування.

За словами Данилюка, прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що у уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження.

Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання Адміністрація президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО анонсував ще одне засідання, яке буде присвячене питанням Донбасу.

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