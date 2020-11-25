Частині українців на карантині виплатять грошову допомогу на дитину

Сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, платитимуть 2 тисячі гривень допомоги на дитину.

"Дітям віком до 10 років держава допомагатиме з їх забезпеченням. Приблизно 2 тисячі гривень на кожну дитину буде витрачено", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 25 листопада.

За його словами, загальне фінансування український родин за цією програмою складе 1 млрд гривень.

На виплату допомоги на дітей можуть розраховувати ФОП спрощеної системи першої та другої групи на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року.

Зокрема, продовжать виплату особам, які її отримували у травні-серпні без подання нової заяви та документів. Для тих, хто тільки планує звернутися – термін до 15 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 листопада, ввели карантин вихідного дня.

Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів.

Через це програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" буде максимально адаптовано під потреби й запити бізнесу.