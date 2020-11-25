Частині українців на карантині виплатять грошову допомогу на дитину
Сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, платитимуть 2 тисячі гривень допомоги на дитину.
"Дітям віком до 10 років держава допомагатиме з їх забезпеченням. Приблизно 2 тисячі гривень на кожну дитину буде витрачено", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 25 листопада.
За його словами, загальне фінансування український родин за цією програмою складе 1 млрд гривень.
На виплату допомоги на дітей можуть розраховувати ФОП спрощеної системи першої та другої групи на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року.
Зокрема, продовжать виплату особам, які її отримували у травні-серпні без подання нової заяви та документів. Для тих, хто тільки планує звернутися – термін до 15 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 листопада, ввели карантин вихідного дня.
Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів.
Через це програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" буде максимально адаптовано під потреби й запити бізнесу.