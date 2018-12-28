''Швидше, ніж комуналка'': у Мінсоці похвалилися зростанням зарплат

В Україні доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.
Про це заявив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко у інтерв'ю "Економічній правді". За його словами, через зростання доходів потреба громадян у субсидіях зменшуватиметься.
"Тарифи — не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки. Сьогодні ми спостерігаємо досить активну динаміку зростання доходів населення", — заявив Музиченко.
За його словами, також на кількість субсидіантів вплинув перегляд правил надання допомоги з травня 2018 року.
"Третій фактор — це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три чинники зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді", — сказав чиновник.
За його словами, щотижня близько 120-150 тис. домогосподарств звертаються з приводу оформлення субсидії.
"Громадяни почали отримувати перші платіжки з новими тарифами на газ, водопостачання, утримання житла, а тепер вони визначаються, чи існує потреба в отриманні житлових субсидій", — повідомив Музиченко.
Він додав, що кількість отримувачів допомоги зменшується, зокрема завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.
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