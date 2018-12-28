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''Швидше, ніж комуналка'': у Мінсоці похвалилися зростанням зарплат

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В Україні доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Про це заявив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко у інтерв'ю "Економічній правді". За його словами, через зростання доходів потреба громадян у субсидіях зменшуватиметься.

"Тарифи — не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки. Сьогодні ми спостерігаємо досить активну динаміку зростання доходів населення", — заявив Музиченко.

''Швидше, ніж комуналка'': у Мінсоці похвалилися зростанням зарплат

За його словами, також на кількість субсидіантів вплинув перегляд правил надання допомоги з травня 2018 року.

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"Третій фактор — це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три чинники зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді", — сказав чиновник.

За його словами, щотижня близько 120-150 тис. домогосподарств звертаються з приводу оформлення субсидії.

"Громадяни почали отримувати перші платіжки з новими тарифами на газ, водопостачання, утримання житла, а тепер вони визначаються, чи існує потреба в отриманні житлових субсидій", — повідомив Музиченко.

Він додав, що кількість отримувачів допомоги зменшується, зокрема завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.

''Швидше, ніж комуналка'': у Мінсоці похвалилися зростанням зарплат

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році середня зарплата в Україні може перевищити запланований НБУ показник в 11,5 тис. грн. Причина у так званій "гонці озброєнь" на міжнародному ринку праці.

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

27 грудня Кабінет міністрів України затвердив механізм монетизації субсидій для населення. Серед нововведень — українці отримуватимуть суму обов'язкового платежу за допомогою смс-повідомлення на телефон.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послугизарплатаУкраїна
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Стук кастрюль не слышен. Почему не восхваляем достижения краины?))
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
если верить телевизору да,в натуре наоборот.
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