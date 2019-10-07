"Штрафів не буде": озвучені нові правила перевірки бізнесу

В Україні бізнес більше не штрафуватимуть за дрібні недотримання трудового законодавства під час першої перевірки.

У разі, якщо вимоги можна швидко виконати, підприємці отримають лише припис від інспектора, повідомляє UBR.

"Наприклад, є перевірки трудових книжок, які вже зараз уряд планує перевести в електронний вигляд. Це ж стосується дрібних порушень із виплати заробітних плат, надання відпусток", – повідомив очільник Державної служби з питань праці Роман Чернега.

"Якщо протягом, наприклад, 10 днів роботодавець усуне такі зауваження, то штрафу не буде. Раніше стягували кілька тисяч гривень. Насамперед, такі послаблення спрямовані на те, щоб позбавити малий і середній бізнес від зайвих фінансових витрат", – додав він.

Водночас у відомстві зазначили, що виключенням будуть випадки, коли люди не оформлені на підприємстві. Такі фірми одразу каратимуть.

Відповідні нововведення містяться у постанові уряду №823 від 21 серпня, які регулюють процедуру проведення інспекцій.

Документ набув чинності і у вересні Державна служба з питань праці почала перевірки.

Бізнес не штрафуватимуть за дрібні порушення трудового законодавства під час першої перевірки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт №1080 про зменшення тиску на бізнес.

Головні нововведення:

фіктивне підприємництво (коли створюють бізнес для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;

із Кримінально-процесуального кодексу України прибрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідуванням фіктивного підприємництва.

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