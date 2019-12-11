Сховав мільярди? Олігарх Фукс показав скромні доходи

Одіозний олігарх Павло Фукс заявив, що отримав лише 200 мільйонів гривень доходу за підсумками 2018 року.
З цієї суми були сплачені 34,3 мільйона гривень податків і зборів, повідомив Фукс у своєму Telegram-каналі.
"При цьому, військовий збір склав 2,9 мільйона гривень", – написав він.
Однак представлена одіозним олігархом інформація швидше за все не відповідає дійсності. Зокрема, лише за минулий рік Фукс отримав близько 2 мільярдів гривень за рахунок київського метро.
Відповідні кошти він відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен", завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 гривні, з яких 2 гривні з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
Крім того, за сприяння "Нафтогазу" Фукс отримав можливість викупити на торгах борг його дочірньої компанії "Укргазвидобування". НАК фактично "поступився" перемогою в аукціоні на користь пов'язаної з ним компанії.
Причому у торгах взяли участь відразу дві фірми олігарха – "Фінгруп Фактор" і "Веста". В результаті борг при стартовій ціні в 229,3 мільйона гривень (сума кредиту з відсотками – 216 мільйонів) продали всього за 110,1 мільйона гривень. Тепер компанія Фукса може через суд стягнути суму з УГД.
Крім того, державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті держава втратила сотні мільярдів гривень.
Також Фукса підозрюють у прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з України.
Лише за минулий рік Фукс отримав близько 2 мільярдів гривень, які відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен"
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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