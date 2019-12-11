Сховав мільярди? Олігарх Фукс показав скромні доходи

Одіозний олігарх Павло Фукс заявив, що отримав лише 200 мільйонів гривень доходу за підсумками 2018 року.

З цієї суми були сплачені 34,3 мільйона гривень податків і зборів, повідомив Фукс у своєму Telegram-каналі.

"При цьому, військовий збір склав 2,9 мільйона гривень", – написав він.

Однак представлена одіозним олігархом інформація швидше за все не відповідає дійсності. Зокрема, лише за минулий рік Фукс отримав близько 2 мільярдів гривень за рахунок київського метро.

Відповідні кошти він відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен", завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 гривні, з яких 2 гривні з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

Крім того, за сприяння "Нафтогазу" Фукс отримав можливість викупити на торгах борг його дочірньої компанії "Укргазвидобування". НАК фактично "поступився" перемогою в аукціоні на користь пов'язаної з ним компанії.

Причому у торгах взяли участь відразу дві фірми олігарха – "Фінгруп Фактор" і "Веста". В результаті борг при стартовій ціні в 229,3 мільйона гривень (сума кредиту з відсотками – 216 мільйонів) продали всього за 110,1 мільйона гривень. Тепер компанія Фукса може через суд стягнути суму з УГД.

Крім того, державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті держава втратила сотні мільярдів гривень.

Також Фукса підозрюють у прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з України.

Лише за минулий рік Фукс отримав близько 2 мільярдів гривень, які відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен"

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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