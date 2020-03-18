Шмигаль попередив про можливу економічну кризу в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні можлива економічна криза, який буде наслідком світової.

Про це глава уряду сказав під час засідання Кабміну в середу, 18 березня. "Можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової. Ми у цьому не сумніваємось. Це виклик і для уряду, і для бізнесу. Щодня ми зустрічаємось з великим бізнесом, з асоціаціями, ведемо перемовини", – сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль попередив про можливу економічну кризу

На сьогодні в Україні є домовленості про створення низки координаційних центрів, зокрема, координаційного центру з економічного порятунку і протидії світовій фінансовій кризі.

"Сьогодні до кінця дня маємо затвердити склад такого органу. Це буде громадський, бізнесовий орган, який матиме широкі повноваження в частині формування порад щодо подальшої політики і дій", – сказав Шмигаль.

Допомога від МВФ

Також голова уряду сказав, що продовжується активна робота з МВФ щодо виділення допомоги Україні.

"У вівторок відбулась зустріч з послами країн "великої сімки", щодня відбуваються переговори з МВФ в селекторному режимі, ми просуваємось вперед щодо фінансової підтримки від цієї організації. Є розпорядження міністра фінансів. Сподіваємось на позитивний результат. Є позитивні сигнали від МВФ", – повідомив Шмигаль.

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