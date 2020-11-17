Шмигаль у Раді сказав, як допоможуть бізнесу пережити карантин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять програм підтримки бізнесу на період карантину, зокрема йдеться про підтримку окремих сфер на період дії обмежень вихідного дня.

Під час свого виступу у Верховній Раді він сказав, що уряд уже працює над необхідними заходами.

Формати підтримки бізнесу:

Підтримка родин ФОПів 1-ї та 2-ї групи, які мають дітей віком до 10 років (передбачено 1,1 млрд грн);

Програма щодо часткового безробіття, коли уряд бере на себе частину виплат зарплати робітника, аби його не звільнили;

Кредитні канікули за програмою "5-7-9";

Визнання карантину вихідного дня форс-мажором (полегшить питання сплати оренди та інших зобов'язань).

"Над цим ми працюємо спільно з Торгово-промисловою палатою. Також обговорюються можливості секторальної підтримки окремих галузей і під час карантину вихідного дня і надалі", – заявив очільник уряду.

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Нагадаємо, Кабмін готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором. Це спростить для бізнесу питання оренди й виконання інших зобов'язань.

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