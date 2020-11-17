Шмигаль у Раді сказав, як допоможуть бізнесу пережити карантин
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять програм підтримки бізнесу на період карантину, зокрема йдеться про підтримку окремих сфер на період дії обмежень вихідного дня.
Під час свого виступу у Верховній Раді він сказав, що уряд уже працює над необхідними заходами.
Формати підтримки бізнесу:
Підтримка родин ФОПів 1-ї та 2-ї групи, які мають дітей віком до 10 років (передбачено 1,1 млрд грн);
Програма щодо часткового безробіття, коли уряд бере на себе частину виплат зарплати робітника, аби його не звільнили;
Кредитні канікули за програмою "5-7-9";
Визнання карантину вихідного дня форс-мажором (полегшить питання сплати оренди та інших зобов'язань).
"Над цим ми працюємо спільно з Торгово-промисловою палатою. Також обговорюються можливості секторальної підтримки окремих галузей і під час карантину вихідного дня і надалі", – заявив очільник уряду.
Новина доповнюється...
Нагадаємо, Кабмін готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором. Це спростить для бізнесу питання оренди й виконання інших зобов'язань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні із суботи, 14 листопада, ввели карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виручки таких закладів.
У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.
Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема.
Шмигаль сказав, що Україні через COVID-19 необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчитися вже до середини грудня.