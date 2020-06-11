Шмигаль сказав, скільки грошей Кабмін дав на підтримку населення під час карантину

Уряд України виділив понад 42 млрд гривень на підтримку населення під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 11 червня. Він звітував про результати роботи уряду за 100 днів.

"Було виділено додаткові кошти в обсязі 9 млрд грн на програму з безробіття, 5 млрд грн на програму з часткового безробіття. Виплата пенсій – одразу в трьох аспектах. Підвищення пенсій взяло додаткових 28 млрд грн з державного бюджету", – сказав Шмигаль.

Допомога під час карантину Ілюстрація

Для боротьби з COVID-19 було створено фонд на загальну суму 65 млрд гривень.

Щоб "розігріти" економіку на виході з коронакризи уряд, за словами Шмигаля, збільшує державні замовлення, підтримує українських виробників, інвестує у велике будівництво.

"Нам вдалось збільшити кількість коштів, виділених на програму дорожнього будівництва і програму великого будівництва (школи, садочки, стадіони). Більше 100 млрд буде спрямовано цього року на дорожнє будівництво. Працюємо над програмою будівництва мостів", – сказав Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, модель доступного кредитування для бізнесу "5-7-9" сьогодні трансформована в кредит під 0%, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Незабаром має з'явитися оновлена програма "Нові гроші".

Українські підприємці, які не працювали на карантині й не мають найманих працівників, можуть отримати фінансову допомогу з часткового безробіття.

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