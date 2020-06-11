Шмигаль присоромив журналіста на брифінгу: на провокаційні запитання відповідати не буду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль присоромив журналіста "Української правди" після його запитання про те, чи не боїться він долі його попередника Олексія Гончарука, якого відправили у відставку в "одну мить".

Курйоз трапився під час пресконференції з нагоди 100 днів уряду Шмигаля.

Шмигаль із усмішкою відреагував на таке запитання представника ЗМІ і запевнив, що він готовий чітко відзвітувати з кожної обіцянки його уряду і робити звіт хоч що 100 днів. Також прем'єр запевнив, що він не збирається займатися популізмом.

"На ваше провокаційне запитання у мене прямої відповіді немає. На які маячки потрібно орієнтуватися – я вам відповіді не дам. Але точно скажу – не треба орієнтуватися на телеграм-канали. Особливо такі маніпулятивно-одіозні. Бо там пишуть багато різного і не завжди це відповідає істині. Напевно, коли такий момент наближатиметься, ви інтуїтивно вже відчуєте. У вас у всіх уже є великий досвід", – заявив прем'єр після запитання представника ЗМІ.

Втім, одним з чинників покращення економіки прем'єр-міністр назвав зниження Нацбанком облікової ставки.

Журналіст УП

"Це – хороший сигнал для банківської системи, що треба оживляти економіку, треба оживляти кредитування. Ми маємо на меті зробити привабливу іпотечну програму, щоб ставка була не вище 10%. Це була ідея президента України, яку він ставив перед органами влади", – пояснив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді позафракційний нардеп Антон Поляков запитав прем'єра Дениса Шмигаля про створення 500 тисяч робочих місць, чим насмішив главу уряду.

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