Під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді позафракційний нардеп Антон Поляков запитав прем'єра Дениса Шмигаля про створення 500 тисяч робочих місць, чим насмішив главу уряду.

Як повідомляє OBOZREVATEL, річ у тім, що під час свого виступу Шмигаль неодноразово озвучував інформацію про анонсовані урядом робочі місця. А запитання нардепа пролунало вже після того, як інформація була озвучена у Раді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ситуація здивувала главу уряду, який зі сміхом відреагував на той факт, що нардепи не слухали сам виступ до того, як ставити запитання.

"Коли буде створено 500 тисяч робочих місць, які були обіцяні урядом? Друге запитання – ваша позиція щодо скасування антифопівських законопроєктів, а саме ухвалення Верховною Радою законопроєктів №2644, 2645?" – запитав нардеп.

Шмигаль відповів: "На жаль, не знаю навіть, що вам відповісти. Хіба що переформулюйте своє питання".

Шмигаль і Поляков

Згодом після запитання позафракційної нардепки Анни Скорход, Шмигаль вкотре відповів на запитання про створення робочих місць.

"З приводу робочих місць – я просто сьогодні вже чотири чи п'ять разів про це казав. Сьогодні ця програма буде презентована міністром економіки на уряді. Є чітке розуміння, в якій галузі ми будемо створювати ці робочі місця. Є відповідна програма. У нас сьогодні пів мільйона зареєстрованих робочих місць, частина з них уже створена. Але ми розуміємо, що всі вони не будуть створені за один день. Частина буде створена через тиждень, частина через місяць. Але наше завдання – забезпечити всіх зареєстрованих безробітних роботою. Власне, це ми перед собою ставимо і реалізовуємо", – заявив прем'єр-міністр.

За його словами, Кабмін продовжує програму "Велике будівництво", у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури створять 154 тис. робочих місць.

"Уряд продовжує програму президента "Велике будівництво". Є чітке розуміння, що державні інвестиції мають стати каталізатором для економічного розвитку. І таких інвестицій ми заклали лише в дорожнє господарство понад 100 млрд грн. Програма "Велике будівництво" стане частиною нашого плану зі створення 500 тисяч робочих місць. Безпосередньо у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури ми створимо 154 тисячі робочих місць. У самій цій сфері плюс супутні галузі і бізнеси", – пояснив Шмигаль.

Відео:

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні є понад 150 тисяч робочих місць в різних інфраструктурних та суміжних галузях, а також понад 3 000 вакансій пропонує "Укрпошта".

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