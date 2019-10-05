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6 жовтня • оновлено в 18:02
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"Шанси є": в Росії оцінили підлість Данії по "Північному потоку-2"

15.1т Читати матеріал російською

Глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що ще є шанси отримати дозвіл Данії на прокладку газопроводу в обхід України "Північний потік-2" в її водах.

За його словами, шанси на те, що Копенгаген погодить дозвіл на будівництво ділянки проекту ще є, передає "Газета.ru".

Новак заявив, що жодних протиріч, через які може бути отримана відмова немає. Як зазначив він, є й інші варіанти прокладки газопроводу.

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"Вони просто дещо здорожчать проект, і за часом на кілька місяців довше буде реалізація", – пояснив Новак.

"Шанси є": в Росії оцінили підлість Данії по "Північному потоку-2"

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Сразу по комам отпишу хэкспертам с российской тролятины, не зная минтолитета и общего устроя, бестолку болтать.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Mega Death, дурик, ты зачем усы сбрил... Пшло смердеть..
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1
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Mega Death
Mega Death
Lavrynenko Yurii, чурка безграмотная))
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4
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Как же цеевроп ейцы боятся потерять ахрессорский транзит!
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6
1
Чан Джеки
Чан Джеки
хочу услышать зеленского об договоре о транзите кремлевского газа с 1 января 2020 года .
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3
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чан Джеки, а шо, есть такой договор?
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