"Шанси є": в Росії оцінили підлість Данії по "Північному потоку-2"

Глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що ще є шанси отримати дозвіл Данії на прокладку газопроводу в обхід України "Північний потік-2" в її водах.

За його словами, шанси на те, що Копенгаген погодить дозвіл на будівництво ділянки проекту ще є, передає "Газета.ru".

Новак заявив, що жодних протиріч, через які може бути отримана відмова немає. Як зазначив він, є й інші варіанти прокладки газопроводу.

"Вони просто дещо здорожчать проект, і за часом на кілька місяців довше буде реалізація", – пояснив Новак.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні прийняв законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проект посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проект, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проект зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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