13 липня вугледобувні підприємства ДТЕК "Добропільвугілля" запускаються в роботу після 5-місячного вимушеного простою через незатребуваність українського вугілля теплоелектростанціями. Це стало можливим після підписання контракту з Центренерго на поставку вугілля з цих шахт. Вугілля буде реалізовуватися за ціною імпортного паритету, що відповідає європейській ціні і є значно нижчою, ніж газ або вугілля держшахт.

Про це заявив Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго, в прямому ефірі "Свобода Савіка Шустера".

"В результаті довгих, складних переговорів, за посередництва Офісу Президента і Міністерства енергетики, 10 липня був підписаний договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції Центренерго. За ціною, яка транспарентна, без корупції і показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, за якою поставлятиметься вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету (Роттердам +). Ніде в Україні купити на більш вигідних умовах Центренерго не зможе, тому що це на 20% дешевше, ніж вугілля державних шахт, на 10% дешевше ніж газ і головне – тут немає корупції", – сказав Сахарук.

За його словами, при такому ціноутворенні неможливо додати ніяку маржу ніякому посереднику. Він уточнив, що з понеділка вийдуть в лаву перші шахтарі Добропільвугілля, до кінця тижня компанія почне перше відвантаження вугілля на ТЕС Центренерго.

"Ось це я називаю вирішенням питання, а не всі маніпуляції з боку тих, хто адміністративним втручанням в енергетичну галузь завів її в глибоку кризу і привів до незатребуваності українського вугілля," – заявив Сахарук.

У свою чергу, глава комітету енергетики та ЖКГ ВРУ Андрій Герус, який ще недавно виступав з різкою критикою ціни на вугілля за формулою Роттердам +, позитивно оцінив укладення даного контракту.

"Дійсно хороша новина, що контракт підписаний, вугілля поставлятиметься і державна компанія купуватиме його у ДТЕК за чесною і європейською ціною", – сказав Герус.

"Я радий, що сьогодні восторжествувала історична справедливість. Сьогодні було підтверджено, що ціна на вугілля, яка була порахована за формулою Роттердам + і яка зафіксована в контракті з Центренерго, є найбільш справедливою і європейською ціною за вугілля", – додав Сахарук.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками минулого року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд гривень, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд гривень).

Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалося з вугілля держшахт на вугілля з Росії, яке закуповувалося через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго". Тоді прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули "Роттердам +" шахтарі додатково отримали 10 млрд грн.